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Новости погоды

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В Москве и области морозы стали мягче

ИА "Метеоновости" / 13:40 Воскресенье, 2 декабря

  В ночь на воскресенье с юго-запада к столичному региону подошел атмосферный фронт, который принес теплый и влажный воздух. Почти везде прошел небольшой, снег, который продолжается и по сию пору, а значит подрастет и высота снежного покрова.

Морозы, которые наблюдались в ночь на субботу, под натиском теплого воздуха, стали мягче. Минувшей ночью самая низкая температура -11.5 градуса наблюдалась на территории Новой Москвы, в Михайловском, в Троицке -11.1, в Толстопальцево -11. В Подмосковье по низким температурам лидирует восток и юго-восток: в Луховицах -13.7, в Коломне -13, в Черустях, Михнево и Павловском Посаде -12.4, в Электроуглях и Егорьевске -12 градусов.

Предстоящей ночью в Москве ожидается -6..-8, по области не ниже -11 градусов, местами покружит небольшой снег. Днем при прояснениях без существенных осадков, в столице около -4 градусов, в Подмосковье -3..-8. Ветер южный 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /
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