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Новости погоды

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Юг Дальнего Востока атакует циклон

ИА "Метеоновости" / 13:29 Воскресенье, 2 декабря

  Сегодня к Забайкалью подошел циклон. В Забайкальском крае, который он задел, идет небольшой снег при ветре в порывах до 14 м/с, отмечаются слабые метели. В Бурятии снег более интенсивный и продолжительный, носит ливневый характер, ветер усиливается в порывах до 13 м/с, поземки.

В начале новой недели циклон отправится на восток и в сфере его влияния первой окажется Амурская область. В северных районах области снег разной интенсивности и продолжительности, местами он ожидается сильный. Днем в понедельник циклон накроет запад центральных районов Хабаровского края, где пойдут небольшие, местами довольно интенсивные осадки, и даже сильные в виде мокрого снега и снега, по долинам рек ветер окрепнет в порывах 11-16 м/с. Атмосферный фронт циклона дотянется до северных районов края. Днем ожидаются небольшой снег, местам он будет сильный, по долинам рек порывы ветра достигнут 11-16 м/с, местами на побережье до 20 м/с.

Зона ненастной погоды охватит и Приморский край. Небольшие дожди начнут в понедельник днем, к вечеру они усилятся и перейдут в разряд умеренных, в отдельных районах ливни, утром местами сформируются туманы.

Но уже во вторник циклон отправится дальше на восток, осадки прекратятся, ветер уляжется. / meteonovosti.ru /
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