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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 13:07 Воскресенье, 2 декабря

  Миновал полдень, температура в городе повысилась, но не сильно. На главной метеостанции ВДНХ в 12 часов было -4.8, примерно столько же в районе Тушино и ТСХА, на Балчуге столбик термометра добрался до отметки -4.5 градуса и только в районе МГУ -5.2. Идет небольшой снег, в районе МГУ с дождем, видимость на дорогах не превышает 4 км, лишь в районе Тушино она составляет 10 км. Ветер южный в районе ТСХА и МГУ до 8 м/с.

Атмосферное давление существенно не изменилось и составляет 752 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 86%. / meteonovosti.ru /
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Габороне		 -46
Покровск

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комфортное место: Богра

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