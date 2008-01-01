Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
2 декабря 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На восточном побережье Чукотки штормовой ветер

ИА "Метеоновости" / 11:29 Воскресенье, 2 декабря

  С южной акватории Берингова моря к восточному побережью Чукотки направляет циклон. Накануне в Уэлене и Комсомольском ветер усиливался в порывах 18-19 м/с, на острове Врангеля до 21 м/с. Сегодня циклон вплотную приблизится к восточному побережью Чукотки и обрушится снегопадами, при ветре 15-20 м/с разыграются метели.

В начале новой недели циклон выйдет на акваторию Чукотского моря, и на его побережье ветер достигнет штормовой силы, 21-26 м/с с низовой метелью. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-5
Пн.
3 дек.
-6
Вт.
4 дек.
-1
Ср.
5 дек.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Габороне		 -46
Покровск

некомфортное место: Хорнсунн
комфортное место: Богра

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100