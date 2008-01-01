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Новости погоды
На восточном побережье Чукотки штормовой ветер
ИА "Метеоновости" / 11:29 Воскресенье, 2 декабря
С южной акватории Берингова моря к восточному побережью Чукотки направляет циклон. Накануне в Уэлене и Комсомольском ветер усиливался в порывах 18-19 м/с, на острове Врангеля до 21 м/с. Сегодня циклон вплотную приблизится к восточному побережью Чукотки и обрушится снегопадами, при ветре 15-20 м/с разыграются метели.
В начале новой недели циклон выйдет на акваторию Чукотского моря, и на его побережье ветер достигнет штормовой силы, 21-26 м/с с низовой метелью. / meteonovosti.ru /
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