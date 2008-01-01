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ИА "Метеоновости" / 10:07 Воскресенье, 2 декабря



Утро воскресного дня встретило москвичей снежной погодой и небольшими морозцами. В 9 часов утра на главной метеостанции города - ВДНХ - было -5.5, такая же температура и в Тушино, в районе ТСХА и на Балчуге -5.3, в районе МГУ -5.8 градуса. Везде идет небольшой снег, в районе МГУ он чередует с дождем. Ветер южный, юго-восточный в районе ТСХА его порывы достигают 11 м/с. Видимость на дорогах не превышает 4 км, а в районе МГУ 2 км.



Атмосферное давление повышенное, 751 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 88%. / meteonovosti.ru /



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