Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
2 декабря 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Итоги ноября в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:02 Воскресенье, 2 декабря

  Погода текущего ноября была благосклонна к москвичам. Температура в ночные часы лишь со второй декады месяца перешагнула через ноль в сторону отрицательных значений, но ниже -7 градусов (по данным метеостанции ВДНХ) не было. В первые дни ноября отмечалась самая высокая температура месяца, 3 числа +9.1 градуса. В конце месяца, словно спохватившись, погода дерзнула нешуточными морозами. Этому способствовал антициклональный характер погоды. Последние два дня выдались очень холодными, а самая холодная ночь отмечалась 30 ноября. На ВДНХ минимальная температура составила -13.4, в центре города, метеостанция Балчуг зафиксировала -10.7, а самой низкая была на отдельных участках Рублевского шоссе, до -17.3 градусов.

В первой декаде месяца средняя температура почти на 3 градуса превысила норму, а уже во второй и третьей декадах она вполне укладывалась в рамки обычных значений. И в итоге положительная аномалия ноября составила +0.5 градусов.

Осадков в последнем осеннем месяце выпало мало, всего треть от месячной нормы. Снежный покров, как и положено по климату, установился в последней пятидневке месяца и на 30 ноября высота снега составляла 5 см. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-5
Пн.
3 дек.
-6
Вт.
4 дек.
-1
Ср.
5 дек.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Габороне		 -46
Покровск

некомфортное место: Хорнсунн
комфортное место: Богра

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100