Новости погоды
Итоги ноября в Москве
ИА "Метеоновости" / 10:02 Воскресенье, 2 декабря
Погода текущего ноября была благосклонна к москвичам. Температура в ночные часы лишь со второй декады месяца перешагнула через ноль в сторону отрицательных значений, но ниже -7 градусов (по данным метеостанции ВДНХ) не было. В первые дни ноября отмечалась самая высокая температура месяца, 3 числа +9.1 градуса. В конце месяца, словно спохватившись, погода дерзнула нешуточными морозами. Этому способствовал антициклональный характер погоды. Последние два дня выдались очень холодными, а самая холодная ночь отмечалась 30 ноября. На ВДНХ минимальная температура составила -13.4, в центре города, метеостанция Балчуг зафиксировала -10.7, а самой низкая была на отдельных участках Рублевского шоссе, до -17.3 градусов.
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В первой декаде месяца средняя температура почти на 3 градуса превысила норму, а уже во второй и третьей декадах она вполне укладывалась в рамки обычных значений. И в итоге положительная аномалия ноября составила +0.5 градусов.
Осадков в последнем осеннем месяце выпало мало, всего треть от месячной нормы. Снежный покров, как и положено по климату, установился в последней пятидневке месяца и на 30 ноября высота снега составляла 5 см. / meteonovosti.ru /