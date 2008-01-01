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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:41 Воскресенье, 2 декабря



Предстоящим днём столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, временами будет идти снег. Максимальная температура воздуха в Москве -5..-3, по области -8..-3 градуса. Ветер юго-восточного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм рт. ст..



В Москве и области сохранится умеренно морозная погода с нормальным содержанием кислорода в воздухе. Атмосферное давление начнет снижаться, но все еще останется повышенным, что в сочетании с высокой влажностью воздуха и низкими температурами формирует спастический тип погоды. Для метеочувствительных людей с сосудистыми нарушениями, страдающих ишемической болезнью сердца, периферическими заболеваниями сосудов, гипертонией, нейроциркуляторной астенией и вегетативными дисфункциональными расстройствами, это один из нагрузочных и крайне неблагоприятных типов погоды. Метеопатические реакции могут сопровождаться усилением болевых симптомов, особенно часто это боли в области сердца и головные боли, расстройство сна, заторможенность или раздражительность, упадок сил. Следует заранее обезопасить себя, принять лекарства, рекомендованные врачом. Помогут и препараты, нормализующие деятельность нервной системы, теплые ванны вечером с растительными добавками (трава мелиссы, хвойный экстракт) или же с морской солью, при температуре не выше 37 градусов по 10-15 мин, за 1-1,5 часа до сна. При такой погоде очень высока вероятность обострений и недомоганий у метеозависимых людей с заболеваниями органов дыхания, особенно при бронхиальной астме. / meteonovosti.ru /



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