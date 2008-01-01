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Каким бывает декабрь в Москве



ИА "Метеоновости" / 14:21 Суббота, 1 декабря



Последний месяц осени завершает свое шествие по Московской земле с бодрящих морозов. Среднесуточная температура последних ноябрьских дней отстает от нормы на 4-6 градусов и больше соответствует январской погоде. На пороге декабрь - начало зимнего сезона. Но даже в декабре зима становится не сразу. "то скует, то оттеплеет". К декабрю земля еще не вполне остывает, и отдаваемое ею тепло смягчает ярые морозы. Порой они и совсем сникают. Оттепель может оказаться такой затяжной, что сырость подбирает лишь в конце месяца.



За весь ряд метеорологических наблюдений, проводимых в Москве с 1879 года чаще всего декабрь был холодным, в 67 случаях. В 48 случаях первенец зимы оказался теплым. В остальные годы, а их осталось 24 средняя месячная температура воздуха соответствовала норме.



Чаще всего холодные декабря наблюдались в прошлые годы, то есть с 1900 по 1946, а за последние 10 лет лишь дважды в декабре была холодная погода, в 2010 и 2012 годах. Самый холодный декабрь отмечался в 1907 и 1978 годах, когда средняя за месяц температура воздуха оказалась -14.5 градусов при норме -6.1 градуса.



А самым теплым был декабрь 2006 года. В нем средняя температура была положительная и составила +1.2 градуса.



Редким теплом отличился декабрь прошлого, 2017 года. В течение всего месяца в ночные часы температура была близкой к нулю, днем повышалась до +1,+4 градусов, а в середине месяца даже преодолела отметку в +8 градусов, установив новый суточный рекорд. Осадки в виде снега, мокрого снега и дождя шли почти ежедневно, и в итоге за месяц выпало 153% от нормы. / meteonovosti.ru /



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