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К центру России приближаются снегопады



ИА "Метеоновости" / 12:51 Суббота, 1 декабря



Уже в первую зимнюю ночь погода в центре России продемонстрировала свой суровый лик. А в воскресенье представит еще один зимний атрибут: снегопады. Они будут связаны с приближением атмосферного фронта, разделяющего два антициклона: один из них уходит на юго-восток, другой сформировался над Черноморьем и движется на Поволжье.



Уже предстоящей ночью в южных областях Центрального федерального округа увеличится облачность и начнется снег, в Черноземье, а также на юге Нечерноземья снег ожидается сильный, на дорогах снежные заносы, гололедица, при усилении ветра - метель. Днем снег от умеренного до сильного будет идти в большинстве областей округа. Лишь на западе и северо-западе, в Тверской и Смоленской областях, - снег небольшой. Морозы заметно ослабеют. Преобладающая температура от 8 до 13 градусов, в Тульской до -15, в Москве и области -6,-11, днем температура сохранит отрицательные значения и составит от 3 до 8 мороза. / meteonovosti.ru /



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