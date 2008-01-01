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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:24 Суббота, 1 декабря

  В полдень в столице сохраняется малооблачная погода без осадков. Морозы ослабели, но ненамного. В 12 часов на опорной метеостанции города было -9.8 градусов, в центре Москвы, в районе Балчуга, -9.6 градусов, а теплее всего отмечалось на юго-западе, -7.5 градусов. В московских аэропортах сохранялась температура ниже -10 градусов, в Домодедово -11.6 градусов. Атмосферное давление понизилось до 760 мм рт ст., что выше нормы Относительная влажность воздуха понизилась до 71%. Ветер с юго-востока дует со средней скоростью 1-3 м/с, в районе МГУ порывы до 5 м/с. / meteonovosti.ru /
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комфортное место: Данапур

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