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Новости погоды

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Ухудшение погоды в Прибайкалье

ИА "Метеоновости" / 11:49 Суббота, 1 декабря

  Первый день зимы выдался в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае крайне неблагоприятным. С приходом с запада циклона, в этих краях сильный снег, метель, усиление ветра до 20-25 м/с, гололедные явления. По южной и средней части озера Байкал ветер штормовой силы, 30-35 м/с.

Но ухудшение погоды ненадолго. Циклон с большими скоростями продолжает смещаться на восток. В воскресенье его центр приблизится к Амуру, и ненастная зона охватит северные провинции Китая. В понедельник циклон опять переместится на российские территории, увлекая за собой и зону осадков, но уже на юг Дальнего Востока.

В Прибайкалье погода улучшится. Лишь в ночные и утренние часы местами пройдет небольшой и умеренный снег, усилится ветер, а днем погода успокоится. Морозы усилятся. На севере территории под утро -до -30, местами -37,-42 градуса, днем -32,-37, на юге территории по ночам до -20, днем около 15 градусов мороза. / meteonovosti.ru /
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