

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Юг Сибири засыпает снегом



ИА "Метеоновости" / 11:04 Суббота, 1 декабря



Мощный циклонический вихрь, оказавшийся способным преодолеть расстояние от Адритатики до Енисея, во всю старается засыпать юг Сибири снегом. В последний день ноября его центр приблизился к центральным районам Красноярского края. Южные районы Западной Сибири оказались уже в тыловой части циклона. Температура понизилась, а прохождение целой серии холодных атмосферных фронтов сопровождалось снегопадами, метелями и порывистым ветром. В Алтайском крае снег был очень сильным, выпало до 31 мм осадков.



Южные районы Восточной Сибири циклон также не оставил без внимания. Прохождение теплого атмосферного фронта в Хакасии сопровождалось очень сильным снегом, на метеостанции Коммунар выпало до 30 мм осадков, а ветер 30 ноября и в ночь на 1 декабря усиливался до 28 м/с. Ветрено было в центральных и южных районах Красноярского края, порывы достигали 21 м/с.



Сегодня на юге Сибири сохранятся снегопады, метели, порывистый ветер, в Кемеровской области и Республике Алтай - сильная гололедица. А уже в воскресенье, с приходом в эти края антициклона, погода улучшится. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



