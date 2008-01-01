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Новости погоды

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Юг Сибири засыпает снегом

ИА "Метеоновости" / 11:04 Суббота, 1 декабря

  Мощный циклонический вихрь, оказавшийся способным преодолеть расстояние от Адритатики до Енисея, во всю старается засыпать юг Сибири снегом. В последний день ноября его центр приблизился к центральным районам Красноярского края. Южные районы Западной Сибири оказались уже в тыловой части циклона. Температура понизилась, а прохождение целой серии холодных атмосферных фронтов сопровождалось снегопадами, метелями и порывистым ветром. В Алтайском крае снег был очень сильным, выпало до 31 мм осадков.

Южные районы Восточной Сибири циклон также не оставил без внимания. Прохождение теплого атмосферного фронта в Хакасии сопровождалось очень сильным снегом, на метеостанции Коммунар выпало до 30 мм осадков, а ветер 30 ноября и в ночь на 1 декабря усиливался до 28 м/с. Ветрено было в центральных и южных районах Красноярского края, порывы достигали 21 м/с.

Сегодня на юге Сибири сохранятся снегопады, метели, порывистый ветер, в Кемеровской области и Республике Алтай - сильная гололедица. А уже в воскресенье, с приходом в эти края антициклона, погода улучшится. / meteonovosti.ru /
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