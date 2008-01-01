

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Дальний Восток страны остается в непогоде



ИА "Метеоновости" / 10:43 Суббота, 1 декабря



Активный циклон медленно смещается вдоль восточного побережья Дальневосточного округа. В последний день осени давление в его центре подросло, но, находясь вблизи Камчатского края, циклон еще сохранил неблагоприятную погоду на полуострове. Здесь отмечались снегопады, на юге края выпало до 5 мм осадков, бушевала продолжительная метель при ветре до 29 м/с. До 8 мм выпало на восточном побережье Чукотского автономного округа и здесь при ветре до 23 м/с прошумели метели.



В ближайшие дни Камчатский полуостров циклоны на время оставят в покое. А вот на юге Дальнего Востока погода испортится. Сюда пожалует циклон, что смещается по югу Сибири. Уже в воскресенье он принесет в Амурскую область, центральные и южные районы Хабаровского края снегопады и усиление ветра. А в начале следующей недели ненастная погода ожидается и в Приморье, но здесь осадки будут идти в виде дождя, местами он может быть сильным. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



