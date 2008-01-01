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Новости погоды

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Дальний Восток страны остается в непогоде

ИА "Метеоновости" / 10:43 Суббота, 1 декабря

  Активный циклон медленно смещается вдоль восточного побережья Дальневосточного округа. В последний день осени давление в его центре подросло, но, находясь вблизи Камчатского края, циклон еще сохранил неблагоприятную погоду на полуострове. Здесь отмечались снегопады, на юге края выпало до 5 мм осадков, бушевала продолжительная метель при ветре до 29 м/с. До 8 мм выпало на восточном побережье Чукотского автономного округа и здесь при ветре до 23 м/с прошумели метели.

В ближайшие дни Камчатский полуостров циклоны на время оставят в покое. А вот на юге Дальнего Востока погода испортится. Сюда пожалует циклон, что смещается по югу Сибири. Уже в воскресенье он принесет в Амурскую область, центральные и южные районы Хабаровского края снегопады и усиление ветра. А в начале следующей недели ненастная погода ожидается и в Приморье, но здесь осадки будут идти в виде дождя, местами он может быть сильным. / meteonovosti.ru /
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