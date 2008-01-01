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Декабрь в Москве начался с морозов



ИА "Метеоновости" / 10:27 Суббота, 1 декабря



Первый календарный день зимы возвестил москвичам и жителям Подмосковья о начале самого сурового времени года. Уже накануне вечером температура начала понижаться и в ночь на 1 декабря в период с 5 до 6 часов утра достигла своего минимума. В Москве в 5 часов метеостанцией ВДНХ зафиксирована самая низкая температура, -15.1 градуса. В Домодедово в это время столбики термометров показали -19.2 градусов.



В Подмосковье температура местами даже преодолела двадцатиградусный рубеж, и самым холодным местом традиционно стали Черусти, где морозы усилились до -22.2 градусов. Немного не дотянула до -20 температура в Новом Иерусалиме, в 6 часов здесь было -19.6 градусов. В Павловском Посаде в это время зафиксировано -18.3 градуса. А теплее всего было в Дмитрове, -13.6 градусов. / meteonovosti.ru /



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