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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:44 Суббота, 1 декабря

  Субботнее утро встретило москвичей морозной погодой. Температура воздуха колебалась от -11.4 градусов в центре города до -14.5 градусов в районе Тушино. В московских аэропортах было еще холоднее, в Домодедово до -17.3 градусов. На метеостанции ВДНХ в 9 часов было -14.2 градуса. При малооблачном небе осадков не отмечалось. Атмосферное давление остается высоким, 765 мм рт ст. Относительная влажность воздуха 90%. Ветер с юго-востока дует со средней скоростью 1-3 м/с, в районе МГУ порывы до 6 м/с. / meteonovosti.ru /
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