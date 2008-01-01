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ИА "Метеоновости" / 09:38 Суббота, 1 декабря
Зима вступает на Московскую землю с морозной погоды. Несмотря на низкую температуру, отмечавшуюся в ночь на 1 декабря, до экстремальных значений ей далеко. Самая холодная ночь начала календарной зимы отмечалась в далеком 1931 году. Под утро морозы окрепли до -24.1 градусов, и с тех пор холоднее в этот день не случалось. А совсем не похожим на зимний этот день был в 1898 году и повторился в 2006 году. Максимальная температура в них составила +6 градусов.
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Наибольшее количество осадков 1 декабря отмечалось в 1900 году, 14.8 мм.
В прошлом, 2017 году, 1 декабря было относительно тепло: ночью -1.5, днем +0.8 градусов. Ночью начались осадки преимущественно в виде снега, а днем они усилились, в итоге уже в первый день зимы копилка осадков пополнилась на 12.4 мм. / meteonovosti.ru /