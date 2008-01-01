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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 08:27 Суббота, 1 декабря



Предстоящим днём антициклон продолжит удерживать лидирующие позиции в формировании погоды в Московском регионе.



По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области в первый день календарной зимы ожидается погода с небольшой облачностью и без осадков. Максимальная температура воздуха в столице составит



-9..-7 градусов, по области -12..-7. Ветер юго-восточного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление превысит показания нормального на 14-17 мм рт. ст.



Содержание кислорода в воздухе в норме, геомагнитный фон возмущенный. Изменение погоды, особенно колебания атмосферного давления, оказывают ощутимое влияние практически на каждого человека, особенно болезненно реагируют метеозависимые люди, а возмущенный геомагнитный фон станет дополнительным фактором для реагирующих на погоду.



Рекомендуется больше времени посвятить отдыху, нормализовать сон. Помогут препараты, влияющие на вегетативную нервную систему (успокаивающие и поддерживающие сосудистый тонус), контрастный душ, ванны с морской солью, экстрактом хвои или йодобромные. / meteonovosti.ru /



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