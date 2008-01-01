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Резкое похолодание в Сибири



ИА "Метеоновости" / 13:37 Пятница, 30 ноября



Дирижер сибирской погоды в текущие дни - активный циклон. В конце рабочей недели он принес сильные осадки на юг Сибири на всей территории от Оби до Енисея. Но уже в субботу циклон сместится на юго-восток Сибири и приблизится к Иркутской области. Юго-западные территории окажутся уже в его тыловой части, где с северными ветрами начнет поступать холодный воздух. В первый день зимы здесь ожидается резкое понижение температуры воздуха.



В Омской области ночные морозы усилятся до -21,-26, при прояснениях до -33 градусов, днем от 10 до 15 мороза. В Новосибирской, Томской , Кемеровской областях и на Алтае под утро -23,-28, холодно и субботним днем от -15 до -20 градусов. Двадцатиградусные морозы придут и в южные районы Красноярского края, и днем здесь до -20, а местами и ниже.



А вот в Прибайкалье циклон принесет сильный снег, который будет идти в течение целых суток, ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с, но морозы пока небольшие, ночью в Иркутске от -4 до -9, днем на пару градусов теплее. / meteonovosti.ru /



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