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Неблагоприятная погода на юге России сохранится



ИА "Метеоновости" / 13:36 Пятница, 30 ноября



В прошедшие сутки южные районы России оказались в зоне активной фронтальной системы, разделяющей европейский антициклон и южный циклон, что стало причиной целого комплекса неблагоприятных явлений погоды.



В ночь на пятницу отмечались сильные осадки, в Адыгее - очень сильные осадки. Здесь, а также в Ставропольском крае, наблюдалось сильное налипание мокрого снега. В Краснодарском крае шел сильный снег, выпало 10-17 мм, он сопровождался сильным ветром до 18-21 м/с. В районе Новороссийска до конца сегодняшнего дня - усиление северо-восточного ветра до ураганной силы, 35-38 м/с, что приведет к медленному обледенению судов.



В выходные дни в южных районах сохранятся осадки, в Краснодарском крае и Адыгее - местами сильные осадки, ожидается налипание мокрого снега и порывистый ветер. В ночь на субботу и в утренние часы в Приазовье Ростовской области ожидается усиление ветра до 25 м/с, на черноморском побережье в районе Новороссийска северо-восточный ветер усилится до 20-25 м/с, порывы до 28 м/с.



Температура воздуха останется ниже нормы: в ночные часы -2,-7, днем от -3 до +3 градусов, местами по югу до +7. На черноморском побережье температура воздуха ночью +2,+7, в районе Сочи до +14, днем +7,+13, в районе Сочи до +16 градусов. / meteonovosti.ru /



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