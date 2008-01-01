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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:29 Пятница, 30 ноября



В 12 часов в Москве ясная солнечная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном -7,8..-5,8 градуса, Северном -9,4..-7,2 градуса, Северо-восточном -9,4..-6,6 градуса, Восточном -7,1..-5,6 градуса, Юго-восточном -9,9..-6,6 градуса, Южном -10,0..-7,4 градуса, Юго-западном -9,9..-7,9 градуса, Западном -10,9..-7,8 градуса, Северо-западном -10,4..-9,2 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -10,6..-8,8 градуса, на территории Новой Москвы солнечно, температура воздуха -11,5..-9,7 градуса. / meteonovosti.ru /



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