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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:29 Пятница, 30 ноября

  В 12 часов в Москве ясная солнечная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном -7,8..-5,8 градуса, Северном -9,4..-7,2 градуса, Северо-восточном -9,4..-6,6 градуса, Восточном -7,1..-5,6 градуса, Юго-восточном -9,9..-6,6 градуса, Южном -10,0..-7,4 градуса, Юго-западном -9,9..-7,9 градуса, Западном -10,9..-7,8 градуса, Северо-западном -10,4..-9,2 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -10,6..-8,8 градуса, на территории Новой Москвы солнечно, температура воздуха -11,5..-9,7 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
-9
Сб.
1 дек.
-6
Вс.
2 дек.
-4
Пн.
3 дек.
-3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Сарх		 -47
Делянкир

некомфортное место: Исафьордур
комфортное место: Наньпин

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