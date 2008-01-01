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Итоги осени в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:27 Пятница, 30 ноября



осень 2018 года выдалась очень теплой. Средняя температура сезона составила +7.6 градусов, что на 2.6 градусов выше средних многолетних значений. Текущий сезон войдет в пятерку самых теплых осенних сезонов за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений. Рекордсменами по теплу остается осень 1938 и 1974 годов, когда температура сезона превышала норму почти на 3 градуса.



Если рассматривать осень 2018 года по месяцам, то самая теплая погода, естественно, отмечалась в сентябре. В первой декаде первенца осени температура воздуха в дневные часы удерживалась в интервале от 24 до 26 градусов, что даже летом бывает не часто. А самым теплым день был 5 сентября, воздух на ВДНХ прогрелся до +26.4 градусов. Ночью температура колебалась от 12 до 14 градусов. Ее среднее за месяц значение превысило норму на 3.6 градусов. Правда, этот месяц оказался щедр и на дожди, их выпало 120% от нормы.



В центральном месяце осени таких высоких планок температура не достигала, а самым теплым был день 18 октября, с максимальной температурой +18.1. В среднем октябрь оказался на +2.2 градуса теплее обычного. Выпавшие в октябре осадки, в основном в виде дождя, соответствовали норме.



Последний месяц осени, ноябрь, также теплый, выше нормы на 0,6 градуса. Самая низкая температура осени пришлась на последние числа месяца. На ВДНХ утром 30 ноября минимальная температура составила -13.4. А на осадки ноябрь 2018 года оказался скуп. За месяц выпало 17,8 мм, что составляет всего треть от месячной нормы. Завершающий осень месяц войдет в число 15 самых "сухих" ноябрей. / meteonovosti.ru /



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