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Самая холодная ночь ноября в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:51 Пятница, 30 ноября



Погода текущего ноября была благосклонна к москвичам. Температура в ночные часы лишь со второй декады месяца перешагнула через ноль в сторону отрицательных значений, но ниже -7 градусов (по данным метеостанции ВДНХ) не понижалась. В конце месяца, словно спохватившись, погода дерзнула нешуточными морозами. Этому способствовал антициклональный характер погоды. Вечером небо очистилось от облаков, и начался процесс интенсивного выхолаживания приземного слоя воздуха. Минимальная температура составила -11 градусов. Минувшей ночью выхолаживание было еще интенсивнее, и она оказалась самой холодной ночью в текущем ноябре. На ВДНХ минимальная температура отмечалась -13.4, в центре города, метеостанция Балчуг зафиксировала -10.7, а самой низкой температура была на отдельных участках Рублевского шоссе, до -17.3 градусов. / meteonovosti.ru /



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