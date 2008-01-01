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Новости погоды

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Самая холодная ночь ноября в Москве

ИА "Метеоновости" / 11:51 Пятница, 30 ноября

  Погода текущего ноября была благосклонна к москвичам. Температура в ночные часы лишь со второй декады месяца перешагнула через ноль в сторону отрицательных значений, но ниже -7 градусов (по данным метеостанции ВДНХ) не понижалась. В конце месяца, словно спохватившись, погода дерзнула нешуточными морозами. Этому способствовал антициклональный характер погоды. Вечером небо очистилось от облаков, и начался процесс интенсивного выхолаживания приземного слоя воздуха. Минимальная температура составила -11 градусов. Минувшей ночью выхолаживание было еще интенсивнее, и она оказалась самой холодной ночью в текущем ноябре. На ВДНХ минимальная температура отмечалась -13.4, в центре города, метеостанция Балчуг зафиксировала -10.7, а самой низкой температура была на отдельных участках Рублевского шоссе, до -17.3 градусов. / meteonovosti.ru /
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