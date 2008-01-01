Новости погоды
Самая холодная ночь ноября в Москве
ИА "Метеоновости" / 11:51 Пятница, 30 ноября
Погода текущего ноября была благосклонна к москвичам. Температура в ночные часы лишь со второй декады месяца перешагнула через ноль в сторону отрицательных значений, но ниже -7 градусов (по данным метеостанции ВДНХ) не понижалась. В конце месяца, словно спохватившись, погода дерзнула нешуточными морозами. Этому способствовал антициклональный характер погоды. Вечером небо очистилось от облаков, и начался процесс интенсивного выхолаживания приземного слоя воздуха. Минимальная температура составила -11 градусов. Минувшей ночью выхолаживание было еще интенсивнее, и она оказалась самой холодной ночью в текущем ноябре. На ВДНХ минимальная температура отмечалась -13.4, в центре города, метеостанция Балчуг зафиксировала -10.7, а самой низкой температура была на отдельных участках Рублевского шоссе, до -17.3 градусов. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!