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Неблагоприятная погода на востоке России



ИА "Метеоновости" / 11:28 Пятница, 30 ноября



В завершении ноября дальневосточные циклоны проявили необычную активность. Они облюбовали крайний восток региона. Центр вихря кружил над Камчаткой и давление в его центре в минувшие сутки было ниже 985 мб. В Камчатском крае шел сильный снег, выпало до 14 мм осадков, бушевала метель, ветер усиливался до штормовой силы, до 30 м/с.



Ненастная зона охватила и близлежащие территории. На Курилах снегопады пополнили копилку осадков на 6 мм. На Сахалине снег был не таким сильным, по ветер разгонялся до 23 м/с. Неблагоприятная погода отмечалась и на побережье Магаданской области: сильный снег (до 6 мм), метель, ветер до 26 м/с.



В последний день месяца циклон, покидая Камчатку, еще проявит себя на полуострове снегопадами, метелями и порывистым ветром. Медленно смещаясь на северо-восток, он принесет неблагоприятную погоду на побережье Чукотского автономного округа, где также ожидаются снегопады и усиление ветра до 18-23 м/с. / meteonovosti.ru /



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