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Новости погоды

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В Новороссийске ураганный ветер

ИА "Метеоновости" / 09:38 Пятница, 30 ноября

  Холодный норд-ост не раз обрушивался в ноябре на черноморское побережье. Особенно жестокой была бора в конце месяца. Утром 29 ноября ветер усиливался до 32 м/с. А на черноморском побережье выдалось несколько ненастных дней. В районе Новороссийска в течение суток 28 ноября лил дождь, под утро 29 ноября дождь перешел в снег, выпало 54 мм осадков и 23 мм накануне, 27 ноября. В итоге за несколько дней перевыполнена месячная норма по количеству осадков. С усилением влияния антициклона с севера, ветер на черноморском побережье станет еще сильнее. Так, утром и днем 30 ноября, а также утром и днем 1 декабря в Приазовье Ростовской области и на участке черноморского побережья, Анапа-Джубга ожидается ветер 23-28 м/с. А в районе Новороссийска в течение 30 ноября ураганный северо-восточный ветер будет достигать 35-38 м/с, ожидается медленное обледенение суток. Похолодание, ночью был слабый мороз, днем всего 1..6 градусов тепла. / meteonovosti.ru /
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