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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:10 Пятница, 30 ноября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -7..-5, по области -10..-5 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 768 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 60%.

В Москве и Московской области усилится влияние антициклона, который сохранит в регионе очень высокий фон атмосферного давления, превышающий норму на 18-19 единиц. Кроме того, станет еще немного морознее, и среднесуточная температура окажется на 4-5 градусов ниже обычной для этой поры. Такое сочетание погодных факторов станет причиной формирования спастического типа погоды, неблагоприятного для метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего, такими как гипертония, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга. Ухудшение самочувствия возможно и у людей с бронхо-легочными патологиями, у них увеличивается риск бронхоспазма, особенно при выходе из теплого помещения на мороз, и наоборот. Специалисты рекомендуют всегда держать под рукой средства первой помощи, назначенные лечащим врачом и быть внимательными к своему самочувствию. Помогут поддержать организм поливитамины и адаптогены. / meteonovosti.ru /
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