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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:26 Четверг, 29 ноября
Погоду в столичной области будет определять северо-восточная периферия антициклона с центром над Беларусью. При небольшой облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -6..-8 градусов, по области -5..-10. Ветер северо-западный, 3-8м/с. / meteonovosti.ru /
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