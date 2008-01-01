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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:24 Четверг, 29 ноября



В 15 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -5,8..-5,0 градуса, Северном -6,3..-5,1 градуса, Северо-восточном -6,5..-5,4 градуса, Восточном -5,7..-4,9 градуса, Юго-восточном -6,1..-5,4 градуса, Южном -6,5..-5,3 градуса, Юго-западном -7,1..-6,0 градуса, Западном -7,2..-5,9 градуса, Северо-западном -6,9..-5,0 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -6,8 градуса, на территории Новой Москвы солнечно без осадков, температура воздуха -7,6..-6,2 градуса. / meteonovosti.ru /



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