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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:24 Четверг, 29 ноября

  В 15 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -5,8..-5,0 градуса, Северном -6,3..-5,1 градуса, Северо-восточном -6,5..-5,4 градуса, Восточном -5,7..-4,9 градуса, Юго-восточном -6,1..-5,4 градуса, Южном -6,5..-5,3 градуса, Юго-западном -7,1..-6,0 градуса, Западном -7,2..-5,9 градуса, Северо-западном -6,9..-5,0 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -6,8 градуса, на территории Новой Москвы солнечно без осадков, температура воздуха -7,6..-6,2 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
-7
Пт.
30 ноя.
-5
Сб.
1 дек.
-6
Вс.
2 дек.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Сарх		 -46
Тутончаны

некомфортное место: Акурейри
комфортное место: Биратнагар

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