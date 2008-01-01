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В Мурманской области в ноябре погода ветреная



ИА "Метеоновости" / 13:52 Четверг, 29 ноября



В то время как центральные области России циклоны посещали не часто и большее влияние оказывали области повышенного атмосферного давления то с запада, то со Скандинавии, на побережье Русского Севера преобладала ветреная погода. С 15 по 23 ноября в Мурманске отмечался сильный ветер с порывами 15-21 м/с. А на побережье Кольского полуострова ветер был еще сильнее, в отдельные сутки ураганным, до 34 м/с. В последние дни ноября в Приполярье тоже ветрено. 29 ноября на побережье Мурмана ветер до 15 м/с. 30 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на юге области и днем на северо-западе ветер 11-16 м/с. Пройдет небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, в отдельных районах налипание мокрого снега, слабый гололед и гололедица, местами сильная. / meteonovosti.ru /



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