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Новости погоды

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Погода в Буэнос-Айресе

ИА "Метеоновости" / 13:38 Четверг, 29 ноября

  В аргентинской столице вовсю идет подготовка к саммиту лидеров стран Группы двадцати (G20). Город Буэнос-Айреса характеризуется влажным субтропическим климатом, с жарким летом и мягкой зимой с небольшим количеством осадков, количество которых зависит от реки Рио-де-ла-Плата. В общем, этот город с относительно умеренным климатом. Сейчас, когда в Южном полушарии завершается весна и начинается лето, погода соответствует сезону. Ведь в ноябре средняя температура составляет 20,3 градуса. Хотя колебания температуры могут быть весьма значительными. Абсолютный максимум ноября 36,8 градуса был зафиксирован в 1955 году, абсолютный минимум, 1,6 градуса - в 1914 году. Низкая максимальная температура, 13 градусов отмечена в 1931 году. Осадков в ноябре выпадает много, около 130 мм в среднем. В декабре средняя месячная температура повышается до 23 градусов. Абсолютный максимум декабря 40,5 градуса был зафиксирован в 1995 году, абсолютный минимум, 3,7 градуса - в 1923 году. Максимальная температура падала до 15,9 градусов в 1911 году. Осадков в декабре выпадает меньше, чем в ноябре, около 100 мм в среднем.

В ближайшие дни прогнозируются небольшие колебания температуры около отметки +20 градусов. 30 ноября температура повысится до 25 градусов, 1 декабря будет максимум +22 градуса, 2 декабря немного прохладнее, +19 градусов, 3 декабря до +20 градусов и 4 декабря опять станет жарко, до +25. В первые дни облачно, но без осадков, 2 декабря облака рассеются. 3 и 4 декабря установится солнечная погода. / meteonovosti.ru /
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