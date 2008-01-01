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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 13:00 Четверг, 29 ноября



В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -7,9..-6,7 градуса, Северном -7,6..-6,6 градуса, Северо-восточном -7,2..-6,5 градуса, Восточном -6,8..-5,3 градуса, Юго-восточном -6,9..-6,3 градуса, Южном -7,5..-6,2 градуса, Юго-западном -8,3..-7,3 градуса, Западном -8,9..-7,3 градуса, Северо-западном -8,6..-6,6 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -8,3..-8,0 градуса, на территории Новой Москвы солнечная погода без осадков, температура воздуха -9,0..-7,1 градуса. / meteonovosti.ru /



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