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В центральных областях России первые 20 градусные морозы



ИА "Метеоновости" / 12:31 Четверг, 29 ноября



Первые двадцатиградусные морозы в нынешнем сезоне отмечены в центральных областях России. В Тверской области, мс Лесной заповедник и в Калужской области в районе Жиздры минимальные термометры показывали утром 29 ноября минус 20 градусов.



Скандинавский антициклон, проходя западнее Москвы, и принес такие холода, под стать январским. Заключительная осенняя ночь на 30 ноября тоже будет морозной. В Калужской области местами до -21 градуса, в Смоленской области до -20 градусов. В Тульской области до -18 градусов, в Рязанской области до -17 градусов, А вот в Тверской области морозы будут несколько слабее, до -10..-15 градусов. Там уже почувствуется влияние Атлантики. / meteonovosti.ru /



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