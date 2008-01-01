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Погода первых зимних дней в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:13 Четверг, 29 ноября



зимы жители столичного региона ощутили немного раньше календарных сроков: в последних числах ноября в столичном регионе сформировался снежный покров, и морозы окрепли до -10..-15 градусов. Морозная погода сохранится и в первые выходные декабря.



В последний день календарной осени и в первый день зимы погоду в столичной области будет формировать антициклон, центр которого быстро сместится с Белоруссии на север Казахстана.



При переменной облачности осадков не ожидается, а морозы сохранятся. 30 ноября ночью в Москве -9..-11 градусов, по области -9..-14 градусов, днем в столице -5..-7 градусов, в Подмосковье -5..-10 градусов. 1 декабря ночью в столице -11..-13 градусов, днем -5..-7 градусов. По области ночью температура будет понижаться до -14 градусов, днем мороз слабеть до -9 градусов. Средняя суточная температура будет ниже климатической нормы на 4-5 градусов.



В воскресенье, 2 декабря, атмосферное давление станет резко понижаться, в циркуляции атмосферы произойдут перемены, усилится влияние Атлантики. Потоки в атмосфере сменятся на западные, набегут облака, пройдет снег, и начнет теплеть. В Москве минимальная температура -6..-8 градусов, по области -6..-11 градусов, днем в городе -3..-5 градусов, по области -3..-8 градусов. Такая погода уже ближе к декабрьской норме, разве что немного холоднее, на 1-2 градуса.



В дальнейшем "экспансия" Атлантики продолжится. В столицу будут поступать все новые порции влажного и теплого морского воздуха. / meteonovosti.ru /



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