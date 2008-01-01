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Новости погоды

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Непогода в южных регионах России

ИА "Метеоновости" / 11:49 Четверг, 29 ноября

  Мощный циклон спровоцировал ненастную погоду в Краснодарском крае и в других регионах юга Российской территории. Не утихали дожди в Краснодарском крае. В горах выпало за сутки (день 28 ноября и ночь 29 ноября) до 67 мм осадков в виде дождя, который сопровождался снежной крупой. В ночь с 28 на 29 ноября в горах Сочи отмечался очень сильный дождь, на высоте 1500 м до 80 мм осадков, В самом Краснодаре дожди резко сменились метелью. Непогода также в Ростове-на-Дону, Новороссийске, а в Сочи помимо ливней еще и грозы. Не унимается ненастье в Новороссийске, утром 29 ноября ветер усиливался до 32 м/с, весь вчерашний день, 28 ноября лил дождь, под утро дождь перешел в снег, выпало 54 мм осадков. В Калмыкии отмечались сильные осадки. В Элисте - рекордное количество за 28 ноября 17 мм, предыдущее значение рекорда за этот день 14,8 мм в 1957 году.

Интенсивные дожди вызвали подъем рек. Затоплены улицы и дома. Пришлось перекрыть движение по некоторым автомобильным мостам и прилегающим дорогам. Штормовое предупреждение будет действовать на юге России до конца текущей недели. Кроме ветра и осадков, там еще похолодание. / meteonovosti.ru /
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