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Штормовая погода сохраняется в Крыму



ИА "Метеоновости" / 11:16 Четверг, 29 ноября



С прохождением средиземноморского циклона сильнейшие осадки обрушились на южные регионы России. В Крыму продолжались дожди, в отдельных районах усиливался ветер до 15-18 м/с, в Херсонесе до 22 м/с. Самое большое количество осадков на Крымском полуострове выпало в Алуште, там вчера (28 ноября) отмечался дождь, в ночь на 29 ноября слабый дождь, в итоге количество осадков составило 30 мм, в Никитском Ботаническом саду 28 мм. А суточное рекордное количество осадков за 28 ноября отмечено в Симферополе, выпало 21 мм, предыдущий рекорд 15,1 мм за 1984 год. В Феодосии новый рекорд 26 мм, до этого самые сильные дожди были тоже в 1984 году, 15,5 мм. В Керчи новое значение рекорда 19 мм, тогда как самое большое количество осадков 13,8 мм выпадало в этот день в 1967 году.



Усиливающийся Скандинавский антициклон обусловит в Крыму холодную и ветреную погоду. 29 ноября ожидается северо-восточный ветер 10-15 м/с, местами до 20-25 м/с. Но осадки будут постепенно прекращаться, лишь местами пройдет небольшой снег. На дорогах образуется гололедица. Температура воздуха понизится и составит ночью и днем -2..-7 градуса, на Южном берегу Крыма около 0. 30 ноября и 1 декабря атмосферные фронтальные разделы вызовут на полуострове осадки в виде снега с дождем, в отдельных районах гололед. Температура воздуха ночью 0..-5 градусов мороза, на Южном берегу Крыма до 1..3 градуса тепла; днем -1..+4 градуса. 30 ноября сохранится ветреная погода, а 1 декабря ветер ослабеет до 7-12 м/с. / meteonovosti.ru /



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