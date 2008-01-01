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Первые зимние морозы в Москве



ИА "Метеоновости" / 10:39 Четверг, 29 ноября



Ночь на 29 ноября в Москве стала по-зимнему морозной. Температура в столице и ее окрестностях была ниже минус 10 градусов. На станции ВДНХ термометр показал -10,1 градуса. Примерно такая же температура, -10,4 градуса отмечена на Воробьевых горах и на севере города. На градус холоднее, до -11,3 было на западе и юге московского мегаполиса, в Немчиновке и Бутово. Ниже оказалась температура на северо-западе, в Тушино, -12,2 градуса. А вот автоматическая станция на Рублевском шоссе показала -14 градусов. Самым "теплым" районом оставался центр города, на Балчуге было -9,2 градуса. По области мороз местами усиливался до -15 градусов. Такие холода продержатся в столице до самого начала декабря. / meteonovosti.ru /



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