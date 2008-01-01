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Новости погоды

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Из истории сильных морозов в конце ноября

ИА "Метеоновости" / 10:18 Четверг, 29 ноября

  В 2008 году ночью в Воркуте (северо-восток Коми) температура понижалась до -33,3 градуса, а на ст. Петрунь (северо-восток Коми) было -34,3.

В Забайкальском крае столбики термометров "упали" до -35,9, на Ямале до -35, в Амурской области до -37, на севере Камчатского края было до -41,5, на Чукотке до -42,6, в Хабаровском крае до -43,5, в Магаданской области до -43,8, в Якутии до -50,3 градуса.

В 2009 году сильный мороз на Ямале (температура ночью до -40 градусов), на Таймыре, в Эвенкии, Якутии, континентальных районах Магаданской области и Чукотки термометры показывали ранним утром -49:-46 градусов, в Иркутской области до -50, на севере Якутии до -51 градуса.

В 2010 году на Ямале и Таймыре наблюдался сильный мороз, до -48, в Забайкальском крае до -45, в Эвенкии до -49, в Якутии до -53 градусов.

В текущем ноябре 2018 года на последние дни морозы достались северу Сибири, Якутии и континентальным районам Магаданской области. / meteonovosti.ru /
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