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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:46 Четверг, 29 ноября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -7..-5, по области -10..-5 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 767 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 70%.

В Москве и области умеренно морозная погода (температура на 3-5 градусов ниже климатических значений), атмосферное давление продолжит повышаться, причем довольно резко, содержание кислорода в воздухе в пределах нормы, геомагнитный фон спокойный. Для большинства людей, в том числе и метеозависимых, характер погоды по влиянию на организм можно охарактеризовать как спастический, вызывающий выраженные метеопатические осложнения у людей с сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными недугами. Увеличивается вероятность вегетативных дисфункциональных расстройств, которые будут проявляться в виде головных болей, скачков артериального давления, раздражительности, снижения работоспособности. Сохраняется вероятность сезонных обострений язвенной болезни желудка, суставных патологий, заболеваний верхних дыхательных путей. Метеочувствительным людям в переходные сезоны года необходимо проводить плановые лечебные мероприятия, принимать препараты, улучшающие общее состояние, повышающие иммунные силы организма, поможет прием поливитаминов и адаптогенов. / meteonovosti.ru /
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