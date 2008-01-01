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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:29 Среда, 28 ноября



Погоду в столичной области будет определять восточная периферия антициклона с центром над Калининградской областью. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -7..-9 градусов, по области -6..-11. Ветер северный, 5-10м/с. / meteonovosti.ru /



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