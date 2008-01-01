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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:25 Среда, 28 ноября

  В 15 часов в Москве переменная облачность, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -7,4..-6,3 градуса, Северном -7,7..-6,9 градуса, Северо-восточном -7,9..-6,8 градуса, Восточном -8,1..-7,0 градуса, Юго-восточном -8,1..-6,7 градуса, Южном -7,1..-6,3 градуса, Юго-западном -7,4..-6,7 градуса, Западном -7,7..-7,2 градуса, Северо-западном -7,87..-7,0 градуса.

В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -8,1..-7,6 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -7,6..-4,0 градуса, местами порывы северного ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
-8
Чт.
29 ноя.
-5
Пт.
30 ноя.
-5
Сб.
1 дек.
-6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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тёплое место: холодное место:
+38
Сарх		 -47
Юрты

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Бхайрава

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