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Новости погоды

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Крепкие морозы на ЕТР

ИА "Метеоновости" / 13:52 Среда, 28 ноября

  С настоящими зимними холодами познакомились жители северо-востока европейской России. В Воркуте уже отмечались морозы до 20 и 21 градуса, в Ухте до -21..-26. А ниже всего в ночь на 28 ноября опускались столбики термометров на станции Ижма, до -34 градусов. Холодно, до -30 было на станции Мишвань.

В конце недели скажется влияние атлантического циклона, морозы ослабеют градусов на 10. / meteonovosti.ru /
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