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Новости погоды

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На северо-западе ЕТР ожидается усиление ветра

ИА "Метеоновости" / 13:39 Среда, 28 ноября

  Спокойная погода, формируемая антициклоном в Ленинградской области и в Карелии уже в ближайшие сутки сменится на ветреную. В это время года над Атлантикой привычно глубокие циклоны. С приближением к берегам Европы перепад давления между циклоном и антициклоном становится очень большим, что вызывает усиление ветра до штормового и порой даже ураганного. На побережье Великобритании отдельные порывы ветра до 30 м/с, в Норвегии до 24 м/с. И чем ближе циклон к Скандинавии, тем существеннее его влияние на погодные условия на Неве и в Карелии. Уже начиная с 29 ноября и вплоть до 1 декабря ветер здесь будет порывистым до 15-18 м/с. / meteonovosti.ru /
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