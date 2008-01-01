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Новости погоды
В Москве холодает
ИА "Метеоновости" / 13:27 Среда, 28 ноября
В 10 часов утра температура воздуха на ВДНХ составляла -4.3 градуса, а к 13 часам воздух здесь остыл до -6,7 градуса. В столице классический пример "обратного" хода температуры воздуха, когда днем становится холоднее, чем ночью. Это связано с адвекцией арктического воздуха в тылу барической ложбины.
В течение дня 28 ноября похолодание в столичной области продолжится, а вечером усилится за счет радиационного выхолаживания при росте давления и уменьшения общей облачности. / meteonovosti.ru /
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