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Новости погоды

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На пути циклона Поволжье

ИА "Метеоновости" / 13:21 Среда, 28 ноября

  Насыщенный влагой воздух южного циклона в ближайшие сутки доберется до Поволжья. Основные погодные события связанные с этим циклоном достанутся юго-восточной территории Поволжья и южному Уралу.

В Оренбургской области сильный снегопад, метель, порывы ветра до 15-18 м/с. В Башкирии сильный снег по южным районам, метель, снежные заносы и снежный накат, порывы ветра до 18 м/с. Температура будет держаться в пределах от 8 до 13 градусов мороза. Такие условия продлятся чуть более суток. / meteonovosti.ru /
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