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Сильнейшие дожди на Кубани



ИА "Метеоновости" / 12:30 Среда, 28 ноября



Циклон с акватории Средиземного моря повторяет траекторию своего грозного предшественника, который месяц назад нанес непоправимый ущерб многим районам Краснодарского края.



За последние сутки центр циклона "промчался" от Софии до Волгограда, заливая дождями Южный федеральный округ. Самые сильные дожди обрушились на Туапсинский район, в Дефановке за 12 часов 27 ноября количество осадков составило 122,8 мм, а с 20 часов 27 ноября по 00 часов еще 51,8 мм. В целом за сутки выпало 243,8 мм, почти столько, как за все лето в Москве.



В поселке Джубге за сутки сумма осадков составила 67 мм, в Горном -84 мм. В Сочи за этот же период выпало пока только 6 мм.



Сильные дожди на Кубани продолжаются и в среду 28 ноября, они сопровождаются сильным ветром, в порывах до 15 м/с.



Зона сильных осадков затронула Волгоградскую область и Калмыкию, здесь за сутки выпало до 19 мм.



Центр циклона продолжает свое стремительное продвижение на северо-восток, но обстановка существенно не улучшится: под высотной ложбиной за этим вихрем тянутся активные атмосферные фронты. Это все грозит очень сильным дождем территории города курорта Сочи. Здесь может выпасть более 50 мм.



И в Ставропольском крае ожидаются очень сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег, сильное налипание мокрого снега.



А утром и днем 29 ноября над Черным морем на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей, не свойственных этому времени года.



Затяжное ненастье будет держать в напряжении городские службы, морские порты и аэропорты. / meteonovosti.ru /



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