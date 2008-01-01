

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:27 Среда, 28 ноября



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -4,5..-3,8 градуса, Северном -6,2..-4,6 градуса, Северо-восточном -6,8..-4,6 градуса, Восточном -5,4..-4,7 градуса, Юго-восточном -4,6..-3,6 градуса, Южном -4,1..-3,8 градуса, Юго-западном -4,4..-3,9 градуса, Западном -5,3..-4,5 градуса, Северо-западном -5,7..-4,9 градуса.



В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -7,4..-6,4 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -5,0..-3,5 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



