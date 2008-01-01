Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
28 ноября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В центральной Сибири сильные морозы

ИА "Метеоновости" / 12:11 Среда, 28 ноября

  Средняя температура воздуха над большей частью территории Сибири ниже нормы на 10-14 градусов. Похолодание случилось сразу после выходных, 26 ноября температура потеряла за сутки 7 градусов, а 27 ноября еще 9 градусов. Минимальная температура в Туре почти -32, в Туруханске -29, в Красноярске до -14. Холодный воздух пришел с севера, по ложбине высотного циклона. До конца рабочей недели температура существенно не изменится, в северных районах до -35..-40, в центре те же -28..-33. А южные районы, включая и Красноярск, начнет обогревать передняя часть циклона. Из-за ее влияния и снегопады с метелями, порывы ветра ожидаются до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-5
Ср.
28 ноя.
-4
Чт.
29 ноя.
-4
Пт.
30 ноя.
-5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+35
Клонкарри		 -46
Юрты

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Гриффит

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100