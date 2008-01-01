Новости погоды
В центральной Сибири сильные морозы
ИА "Метеоновости" / 12:11 Среда, 28 ноября
Средняя температура воздуха над большей частью территории Сибири ниже нормы на 10-14 градусов. Похолодание случилось сразу после выходных, 26 ноября температура потеряла за сутки 7 градусов, а 27 ноября еще 9 градусов. Минимальная температура в Туре почти -32, в Туруханске -29, в Красноярске до -14. Холодный воздух пришел с севера, по ложбине высотного циклона. До конца рабочей недели температура существенно не изменится, в северных районах до -35..-40, в центре те же -28..-33. А южные районы, включая и Красноярск, начнет обогревать передняя часть циклона. Из-за ее влияния и снегопады с метелями, порывы ветра ожидаются до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /
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