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Новости погоды

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В Московской области сформировался снежный покров

ИА "Метеоновости" / 11:52 Среда, 28 ноября

  Зима в столичную область пришла по расписанию, ее белая составляющая обычно приходится на конец ноября. И вот накануне 27 ноября снег пожаловал в Москву и Московскую область. Высота снежного покрова колеблется от 1 см до 8 см. Но в основном преобладает 4-6 см. На основной московской станции ВДНХ, 6 см. На станции ТСХА и на станции Тушино 8 мм.

Такому подарку природы москвичи обязаны затоку холодного воздуха по восточной периферии антициклона. Близость вологодского циклона добавила влажную составляющую поступающего воздуха. Температура воздуха в основном держалась от -2 до -4 градусов. Утром 28 ноября она понизилась до -5 и продолжает медленно понижаться. К вечеру ожидается до -8, а утро в четверг, 29 ноября, будет с температурой до -11 в столице и до -14 градусов по области. Холоднее станет и днем: -5..10. Благодаря этому понижению температуры зимний наряд столичных улиц сохранится, даже при отсутствии осадков. / meteonovosti.ru /
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