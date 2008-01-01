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Снегопады с Хабаровского края уходят на Камчатку



ИА "Метеоновости" / 10:45 Среда, 28 ноября



На юге Дальнего Востока станет 29 ноября погода будет улучшаться в плане осадков, а температура понизится.



Резкое повышение температуры на юге региона произошло в начале недели. В Хабаровске температура повысилась во вторник 27 ноября до рекордных +3,8 градуса, и в результате средняя температура оказалась выше нормы на 12 градусов. Во Владивостоке без рекордов, но выше нормы на 10 градусов. На столько же средняя температура превысила норму в Южно-Сахалинске, но и здесь рекорд дня: +9,9.



Потепление принес циклон, пришедший с запада. Его теплый сектор накрыл весь юг региона. А основные осадки достались северным районам. В Чумикане (Хабаровский край) выпало снега до 17 мм в жидком эквиваленте, в Охе (север Сахалина) 29 мм.



Завтра, 29 ноября, циклон уйдет на Камчатку, а в его тылу и в Хабаровском крае и на Сахалине будет ветрено, осадков немного, а температура понизится, в Южно-Сахалинске до -2 градусов. / meteonovosti.ru /



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