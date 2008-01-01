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Новости погоды

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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:05 Среда, 28 ноября

  Зима наконец-то пришла в столицу. Выпал небольшой снег и немного побелил улицы Москвы. Как правило, устойчивый снежный покров формируется в Центральном районе в конце ноября. И в отдельные годы высота снежного покрова в это время уже превышала 10 см. Но погода весьма капризная и своенравная. Наверное, поэтому так редко соответствует нашим ожиданиям. Например, 28 ноября 1885 года было очень холодно, под утро воздух остывал до -24,5 градуса - даже в январе такое не часто бывает. А в 1969 году было не по сезону тепло, +11,9 градуса. Причем в том году рекордно теплыми были 5 дней подряд. В 1961 году прошел сильный снег, выпало до 8,3 мм осадков. После такого обильного снегопада снежный покров увеличивается на 8-9 см.

В прошлом, 2017 году температура воздуха соответствовала климатической норме, ночью термометры показали -5,6 градуса, днем -2 градуса, прошел снег, количество осадков составило 2 мм. На улицах города образовался снежный покров, высота его была около 2-3 см.

Сегодня днем при облачной с прояснениями погоде местами пройдет слабый снег, на дорогах будет скользко, температура воздуха понизится до -4..-6 градусов, скорость северо-западного ветра 6-11 м/с. / meteonovosti.ru /
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