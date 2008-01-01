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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:49 Среда, 28 ноября

  С запада усилится влияние антициклона и давление в столице и области существенно подрастет: в середине дня составит 757 мм рт ст. Местами слабый снег покружит в Москве и области в первой половине дня. Уже после полудня небо расчистится от облаков и осадков не ожидается. С северо-западным ветром начнет поступать холодный воздух. Температура днем в Москве составит -6..-4, по области -9..-4 градуса. Относительная влажность воздуха около 75%.

В Москве и области при низкой температуре воздуха и интенсивном росте атмосферного давления сохранится погода, так называемого, спастического типа. Такое неблагоприятное сочетание погодных факторов вызовет обострение сердечно-сосудистых заболеваний, прежде всего, таких как гипертония, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов. Ухудшение самочувствия возможно и у людей с психо-эмоциональными расстройствами. Таким людям в этот день стоит воспользоваться лекарственными средствами. Даже практически здоровые люди могут отреагировать недомоганием, ухудшением сна, снижением работоспособности. / meteonovosti.ru /
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